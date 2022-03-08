العثور على جثة شاب فلسطيني متوفي بظروف غامضة بالداخل المحتل

أفادت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثة الشاب عبودي عبدالقادر في منطقة الجبل في الطيبة شمال فلسطين المحتلة، بعد اختفاء أثاره ليومين، حيث ظهر على الجثة آثار عنف.

وأوضحت المصادر الطبية، أن جثة الشاب عبودي لم تكن عليه علامات تدل بأنه على قيد الحياة، مشيرةً إلى أن علامات عنف بدت واضحة على جثة الضحية.

وجرى اعتقال شاب في الثلاثينيات من عمره من المدينة بشبهة اقتراف جريمة قتل الشاب عبودي عبدالقادر ودفن جثته في منطقة مفتوحة بالطيبة، وفق مصادر محلية.

وارتفع عدد ضحايا العنف والجريمة المنظمة منذ مطلع عام 2022 إلى 16 ضحية بينهم سيتدين وطفل، في مدن الداخل المحتل.