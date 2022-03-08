توتنهام هوتسبير يكتسح إيفرتون بخماسية نظيفة

اكتسح فريق توتنهام هوتسبير شباك ضيفه إيفرتون بخماسية بيضاء، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وخلال المبارة تناوب على تسجيل خماسية توتنهام كل من لاعب إيفرتون مايكل كين بالخطأ في مرماه (د.14) والكوري الجنوبي هيونغ مين سون (د.17) وهاري كين "هدفين" في الدقيقتين 37 و55، والإسباني سيرخيو ريغيلون في (د.46) من عمر المباراة.

وبهذا الفوز الكبير، رفع توتنهام رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 22 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.