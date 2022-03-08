القائد النخالة: تفجير منازل رجال الجهاد الاسلامي في جنين لن يهدم إرادة المقاومة لدى شعبنا

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد النخالة، صباح اليوم الثلاثاء،: أن تفجير الاحتلال لمنازل رجال الجهاد الاسلامي بمحافظة جنين -قلعه المقاومة- لن يهدم إرادة والمقاومة لدى شعبنا وأبناء الجهاد الإسلامي ومقاتيله

وقال القائد الناخالة في كلمة مقتضبة، "سنبقى على العهد مع أبنائنا وإخواننا، وسنكمل مسيرتنا سوياً حتي النصر إن شاء الله".

نص التصريح كاملا :

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صرح الأخ القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، بما يلي: إن هدم وتفجير منازل رجال الجهاد الاسلامي بمحافظة جنين -قلعه المقاومة- لن يهدم إرادة الجهاد والمقاومة لدى شعبنا الفلسطيني ولدى حركة الجهاد الاسلامي وأبنائها ومقاتليها ، وسنبقى على العهد مع أبنائنا وإخواننا، وسنكمل مسيرتنا سوياً حتي النصر إن شاء الله.

الثلاثاء 8 مارس 2022 h