القائد النخالة: تفجير منازل رجال الجهاد الإسلامي في جنين لن يهدم إرادة المقاومة لدى شعبنا

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، صباح اليوم الثلاثاء، أن تفجير الاحتلال لمنازل رجال الجهاد الإسلامي بمحافظة جنين -قلعة المقاومة- لن يهدم إرادة المقاومة لدى شعبنا وأبناء الجهاد الإسلامي ومقاتيله.

وقال القائد النخالة في تصريح مقتضب: "سنبقى على العهد مع أبنائنا وإخواننا، وسنكمل مسيرتنا سوياً حتى النصر إن شاء الله".

فجّر جيش الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، منزلا وهدم آخر، في بلدة السيلة الحارثية، غربي جنين (شمال الضفة الغربية المحتلة).

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، ترافقها نحو 150 آلية، اقتحمت فجر الثلاثاء، بلدة السيلة الحارثية، وداهمت منازل الأسرى محمد وغيث وعمر جردات، الذين تتهمهم بالمشاركة في قتل مستوطن، في كانون أول/ديسمبر الماضي.

وأضافت، أن "قوات الاحتلال عمدت إلى زراعة المتفجرات في منزل الأسير محمد جردات، قبل أن تقدم على تفجيره، بالتزامن مع هدم قوة إسرائيلية أخرى، لشقة الأسير غيث جرادات".

وأخطرت قوات الاحتلال في 20 كانون أول/ديسمبر الماضي، أربع عائلات فلسطينية في القرية بهدم منازلها، بزعم تورط خمسة من أفرادها في مقتل مستوطن إسرائيلي.

والإخطارات بالهدم شملت منازل المعتقلين الشقيقين عمر وغيث جرادات، ومحمد جرادات، وإبراهيم طحاينة وجميعهم من قيادات الجهاد الاسلامي، بالإضافة إلى منزل محمود جرادات، الذي تم هدمه منتصف شباط/فبراير الماضي.

ويتهم جيش الاحتلال الخمسة، بتنفيذ هجوم بإطلاق نار على مستوطنين قرب مستوطنة "حومش" المخلاة شمال غربي نابلس (شمال)، في 16 كانون أول/ديسمبر الماضي، أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين.

وإليكم نص التصريح كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

صرح الأخ القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ، بما يلي: إن هدم وتفجير منازل رجال الجهاد الإسلامي بمحافظة جنين -قلعه المقاومة- لن يهدم إرادة الجهاد والمقاومة لدى شعبنا الفلسطيني ولدى حركة الجهاد الإسلامي وأبنائها ومقاتليها ، وسنبقى على العهد مع أبنائنا وإخواننا، وسنكمل مسيرتنا سوياً حتى النصر إن شاء الله.

الثلاثاء 8 مارس 2022