بالفيديو والصور الاحتلال يفجر منزلي الأسيرين غيث ومحمد جرادات بالسيلة الحارثية

فجرت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء 8-3-2022، منزل الأسيرين غيث ومحمد جرادات في بلدة السيلة الحارثية في جنين بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال فجرت منزل الأسيرين غيث ومحمد جرادات بعد وضع المتفجرات داخل المنزل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال بدأت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، في هدم منزل الأسير غيث جرادات بالمعدات اليدوية في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة السيلة الحارثية وأطلقوا باتجاهها صليات من الرصاص وألقوا عبوات متفجرة، ما أعاق تقدم قوات الاحتلال لأكثر من ساعتين داخل البلدة.

وكانت أفادت إذاعة جيش الاحتلال، مساء أمس، أن وحدة الهندسة التابعة لقوات الاحتلال تستعد لهدم منازل الأسيرين محمود وغيث جرادات في سيلة الحارثية غرب جنين.

واقتحمت في وقت سابق قوات من جيش الاحتلال مصحوبة بعدد من الجرافات و المدرعات بلدة السيلة الحارثية، و اتجهت نحو حارة الجرادات.

يشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت غيث وشقيقه عمر (21 عامًا) وخالهم الشيخ محمد يوسف جرادات خلال عملية في بلدة السيلة الحارثية فجر 19/ 12/ 2021، بعدما اتهمتهم بالضلوع في عملية “حومش” التي تبنتها سرايا القدس.





