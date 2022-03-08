الاحتلال يهدم منزل الأسير غيث جرادات بالسيلة الحارثية

هدمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء 8-3-2022، منزل الأسير غيث جرادات في بلدة السيلة الحارثية في جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال بدأت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، في هدم منزل الأسير غيث جرادات بالمعدات اليدوية في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة السيلة الحارثية وأطلقوا باتجاهها صليات من الرصاص وألقوا عبوات متفجرة، ما أعاق تقدم قوات الاحتلال لأكثر من ساعتين داخل البلدة.

وكانت أفادت اذاعة جيش الاحتلال، مساء أمس، أن وحدة الهندسة التابعة لقوات الاحتلال تستعد لهدم منازل الأسيرين محمود وغيث جرادات في سيلة الحارثية غرب جنين.

واقتحمت في وقت سابق قوات من جيش الاحتلال مصحوبة بعدد من الجرافات و المدرعات بلدة السيلة الحارثية، و اتجهت نحو حارة الجرادات.

يشار الى أن قوات الاحتلال، اعتقلت غيث وشقيقه عمر (21 عامًا) وخالهم الشيخ محمد يوسف جرادات خلال عملية في بلدة السيلة الحارثية فجر 19/ 12/ 2021، بعدما اتهمتهم بالضلوع في عملية “حومش” التي تبنتها سرايا القدس.