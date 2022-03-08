الطقس: أجواء غائمة وباردة اليوم وأمطار متوقعة نهاية الأسبوع

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء 8-3-2022، أن لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب العالية والمتوسطة، ويكون الطقس بارداً نسبياً في الجبال وأقل برودة في باقي المناطق.

وفي ساعات الليل تكون الاجواء باردة في كافة المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية، والله تعالى أعلم

الأربعاء: 2022-03-09

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها السنوية العامة بنحو 2-3 درجات، وتسود أجواء غائمة جزئياً وباردة بشكل عام، مع فرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار في مناطق متفرقة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية، والله تعالى أعلم

الخميس: 2022-03-10

يطرأ إنخفاض كبير على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية بنحو الستة درجات مئوية، ويؤثر على البلاد منخفض جوي مصحوب بجبهة هوائية باردة الى شديدة البرودة ويسود جو شتوي بحت في كافة المناطق مع امطار على فترات في الكثير من المناطق. الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والله تعالى أعلى وأعلم.

الجمعة: 2022-03-11

توالي الحرارة رحلة الإنخفاض من جو بارد الى شديد البرودة خاصة في الجبال العالية، ونتيجة إستمرار تأثر البلاد بمالمنخفض الجوي تتساقط الأمطار في معظم المناطق الشمالية والوسطى من البلاد على فترات وتكون غزيرة احياناً، وليلاً يسود جو بارد جداً وماطر على فترات، والرياح تكون غربية الى جنوبية غربية، والله تعالى أعلى وأعلم.