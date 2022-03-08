سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 8 مارس آذار 2022، يبحث الكثير من المهتمين بعالم المال و الاعمال عن أسعار العملات في سوريا، لذلك فإن فريق فلسطين اليوم يرصد لكم سعر صرف الدولار و العملات الأخرى في سوريا.

و قد تراجع سعر الدولار اليوم في سوريا، الثلاثاء 8مارس/آذار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

انخفض سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 3740 ليرة للشراء، و3790 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

كما هبط سعر اليورو في سوريا اليوم، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 4091 ليرة للشراء، و4151 ليرة للبيع.

ونزل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، إلى مستوى 4938 ليرة للشراء، و5014 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم في سوريا

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 995 ليرة للشراء، و1011 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، نحو 1015 ليرة للشراء، و1032 ليرة للبيع.

وهبط سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 12321 ليرة للشراء، و12512 ليرة للبيع.