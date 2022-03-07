طالع أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 8 مارس آذار 2022

يرصد لكم فريق "فلسطين اليوم" أسعار الذهب في لبنان اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022، حيث يبحث الكثير من التجار و المستثمرين و المقبلين على الزواج من اللبنانيين عن أسعار الذهب، عبر محركات البحث في مواقع الانترنت.

و قد صعدت أسعار الذهب في لبنان الثلاثاء 8 مارس/آذار 2022، تزامنا صعود كبير لأسعار المعدن الأصفر، بفعل زيادة المخاوف من التوترات الجيوسياسية

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان اليوم، 97.787 ألف ليرة (63.88 دولار)، مقارنة مع 96.438 ألف ليرة (63.47 دولار).

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، نحو 85.565 ألف ليرة (55.90 دولار)، مقارنة مع 84.385 ألف ليرة (55.54 دولار).

الذهب يتجاوز 2000 دولار للأونصة

كما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان، في تعاملات اليوم، نحو 73.341 ألف ليرة (47.91 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في لبنان اليوم، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 57.043 ألف ليرة (37.26 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

وبلغ متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في لبنان خلال تعاملات اليوم، مستوى 3.041 مليون ليرة (1,987 دولارا)، مقارنة مع 2.999 مليون ليرة (1974 دولارا).

كما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب في لبنان اليوم (8 جرامات من عيار 21)، نحو 684.524 ألف ليرة (447.18 دولار).