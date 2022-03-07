اليكم أسعار الذهب في اسواق الجزائر اليوم الثلاثاء 8 مارس آذار 2022

أسعار الذهب في الجزائر اليوم الثلاثاء 8 مارس آذار 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب، و خصوصاً التجار و المقبلين على الزواج، فريق فلسطين اليوم يرصد لكم أسعار الذهب بشكل يومي، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار الذهب في الجزائر.

حيث انخفض متوسط أسعار الذهب في الجزائر، اليوم الثلاثاء 8 مارس/آذار 2022، رغم ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وارتفع متوسط الدينار الجزائرى، أمام الدولار الأمريكي، في تعاملات الثلاثاء في بنك الجزائر المركزي، ليسجل نحو 142.34 دينار للشراء، و 142.35 دينار للبيع.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

انخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال التعاملات اليوم في السوق المحلية، إلى 9.053 ألف دينار (63.80 دولار).

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في تعاملات اليوم في الجزائر، نحو 7.922 ألف دينار (55.82 دولار).

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، خلال تعاملات الأسواق المحلية اليوم، نحو 6.790 ألف دينار (47.85 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في الجزائر، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.281 ألف دينار (37.22 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

سجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية، نحو 281.550 ألف دينار (1984 دولارا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في الجزائر بتعاملات اليوم، نحو 63.373 ألف دينار (446.59 دولار).