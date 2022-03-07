المتحدث باسم الجهاد: ما يجري في السيلة الحارثية هو استكمال للإجرام والإرهاب الصهيوني

أكد طارق عز الدين، المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي أن ما يجري في السيلة الحارثية هو استكمال للإجرام والإرهاب الصهيوني، الذي يمارسه بحق أبناء شعبنا، والدمار الذي يعيث به فساداً على الأرض.

و قال عز الدين في تصريح له مساء اليوم الاثنين تعقيباً على عملية الطعن في القدس المحتلة: " بكل فخر واعتزاز ننعى شهداء فلسطين، والشهيد عبد الرحمن قاسم الذي ارتقى على عتبات المسجد الأقصى المبارك".

و أضاف: "إن الاحتلال يستهدف أبطال السيلة الحارثية، ويحاول النيل منهم ومن إرادتهم، ظنا أنه سيؤثر على أبناء شعبنا ويردع مقاومتنا، مشيراً الى أن إرهاب الاحتلال سيزيدنا صمودآ وعزيمة ومقاومة، وأن استمرار العمليات الفدائية في القدس، دليل على تمسك شعبنا بحقه المشروع في الدفاع عن النفس".

و أشار الناطق باسم الجهاد أن السيلة الحارثية ومخيم جنين تعيد للمقاومة نهجها الأصيل، وتقدم نموذجاً مقاوماً يعيد ذكريات الانتفاضة ومواجهة الاحتلال في وقت حساس وحرج جداً ومرحلة خطيرة في مجابهة الاحتلال.

و قال إن الاحتلال حاول مراراً وتكراراً ضرب المنظومة الفكرية والعقلية لدى الفلسطيني خصوصاً في محافظة جنين التي قادت معركة المخيم، التي نحن على أعتاب ذكراها في الشهر القادم.

و تابع يقول: "نحن نعيش مرحلة نهوض للمقاومة الفلسطينية، وهذا يصب في مقاومة الاحتلال ويجب دعمه وإسناده".

و طالب عز الدين باحتضان المقاومين والشبان الذين يتقدمون الصفوف، وتشكيل قوة من الفصائل كافة من أجل الارتقاء بالعمل المقاوم وردع الاحتلال، مشدداً على أن المقاومة في أفضل حالاتها نظراً للسنوات السابقة، ومحاولات كي الوعي التي فشلت من قبل الاحتلال تجاه أبناء شعبنا.

و أضاف: "الشبان اليوم بإمكانياتهم المتواضعة، يعيدون الأمل للشعب الفلسطيني، وهذا هو النموذج الذي سيشعل المواجهة ضد الاحتلال".

و لفت الى أن تواصل القائد أبو طارق النخالة مع عوائل الشهداء، هو بمثابة رفع معنوياتهم وتأكيد على الوقوف إلى جانب عوائل الشهداء والمكلومين، ودليل على متابعة قادة المقاومة للميدان، وأن دماء أبنائهم لن تذهب هدراً.

و تطرق عز الدين الى تزايد الجرائم التي يقوم بها جنود الاحتلال، وقطعان المستوطنين، مؤكداً أن هذا يستدعي رد فعل ومقاومة من أبناء شعبنا، الذين لن يسمحوا باستمرار هذه الجرائم.

و أشار الى أن الاحتلال يستقدم العشرات من الآليات وتغطية من الطائرات لاقتحام السيلة الحارثية، وهذا لن يرهب شعبنا والمقاومون أدرى بطرقهم في الوصول والتصدي والمواجهة.

و لفت الى أن الاحتلال يدرك جيداً، أن القتل والدمار لن يثني شعب فلسطين عن المقاومة منذ 70 عاماً، وليس أمامه سوى استخدام القوة، وليس أمامنا سوى الدفاع عن أرضنا وشعبنا.

و أكد الناطق باسم الجهاد أن ثبات شعبنا وصموده ومقاومة الشبان وبضع مقاتلين في كتيبة جنين، سننتصر، ولن يستطيع الاحتلال كسر شعبنا.