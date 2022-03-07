أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 8 مارس آذار 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب، و خصوصاً التجار و المقبلين على الزواج، فريق فلسطين اليوم يرصد لكم أسعار الذهب بشكل يومي، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار الذهب في سوريا.

و قد شهد سعر الذهب في سوريا ارتفاعاً اليوم الثلاثاء 8 مارس/آذار 2022، تزامنا مع صعود المعدن الأصفر بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم ، 160.259 ألف ليرة (63.80 دولار).

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا (الأكثر تداولًا في الأسواق)، نحو 140.230 ألف ليرة (55.82 دولار).

كما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا في تعاملات اليوم، نحو 120.196 ألف ليرة (47.85 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا اليوم داخل الأسواق المحلية، فقد سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 93.485 ألف ليرة (37.22 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

وسجل متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، في تعاملات اليوم داخل الأسواق المحلية، مستوى 4.984 مليون ليرة (1984 دولارا).

كما سجل متوسط سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.121 مليون ليرة (446.59 دولار).