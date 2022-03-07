إطلاق حملة رقمية تقديرًا لدور المرأة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي

أطلق إعلاميون ونشطاء فلسطينيون، مساء اليوم الإثنين، حملة على وسائل التواصل الاجتماعي؛ تقديرًا لدور سيدات فلسطين في دعم القضية الوطنية، بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وتفاعل نشطاء وصحفيون فلسطينيون مع الحملة التي انطلقت بالتزامن مع المؤتمر الأول الذي ينظمه الإطار النسوي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تحت عنوان "المرأة أيقونة المقاومة" بمناسبة يوم المرأة العالمي، بالتغريد على وسمي "#المرأة_أيقونة_النضال" و"#يوم_المرأة_العالمي".

واعتبر المتفاعلون مع الحملة، أن المرأة الفلسطينية حارسة الوجود الفلسطيني ومتراس الدفاع عن الثوابت الفلسطينية، وأنها تاريخٌ حافل بالتضحيات.

يُشار إلى، أن للمرأة الفلسطينية دور نضالي تاريخي، وشاركت بفاعلية بحمل السلاح، واعتُقلت عشرات النساء، وقاومن الاحتلال، وارتقى العديد من الشهيدات.