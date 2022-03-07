إصابة شاب واعتقال 7 آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في أبو ديس

أصيب شاب واعتقل سبعة آخرون، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة معدنية في منطقة الوجه.

وأضافت المصادر أن جنود الاحتلال اعتقلوا سبعة شبان من داخل أحد المباني في البلدة بعد محاصرته.

يشار إلى أن الطفل يامن نافز جفال (16 عاما) استشهد مساء أمس في بلدة أبو ديس خلال مواجهات مع الاحتلال.