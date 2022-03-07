الاحتلال يطلق النار والغاز صوب المزارعين شرق خان يونس والمغازي

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الاثنين، بأن جنود الاحتلال المتمركزين شرق بلدة خزاعة أطلقوا نيران رشاشاتهم وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المزارعين جنوب قطاع غزة، فيما استهدفت مجموعة من العمال شرق المغازي وسط القطاع.

ووفق المصادر ذاتها، فقد أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية شرق خان يونس أطلقت بكثافة نيران رشاشتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة، وأجبرت المزارعين على الانسحاب وترك مزارعهم خوفا على حياتهم.

إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شرق المحافظة الوسطى، نيران رشاشاتها وقنابل الغاز تجاه مجموعة من العمال شرق مخيم المغازي شرق المحافظة.

كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة "أبو صفية"، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مجموعة من عمال البناء شرق مخيم المغازي واجبرتهم على الانسحاب.

وأوضحت المصادر المحلية، أن قنابل الغاز أصابت سيارة مدنية كانت في المكان وألحقت بها أضرارا مادية جسيمة.