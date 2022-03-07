الإعلان عن كشف أسماء المسافرين للسفر يوم غد الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، عن كشف أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، يوم غد الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022.

وأوضحت وزارة الداخلية بغزة، أن السفر يوم غد هو للحافلات المتبقي من الحافلة الخامسة، والسادسة، والسابعة من كشف المسافرين رقم (2022/12) هنا، وللحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/10) هنا.

وطالبت من المسافرين بضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ودعت الوزارة، ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

كما وطالبت من المسافرين بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.