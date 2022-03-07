تردد قناة بانوراما فوود panorama food 2022 المطعم والعزومة على نايل سات وعرب سات

تعرف على تردد قناة بانوراما فوود panorama food 2022 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ، ومع قدوم شهر رمضان المبارك فقد حرص كل مواطن عربي على ضبط إشارة هذا التردد الجديد الذي يتميز ببث جودة عالية HD كما أن ما يميز برامجها التي اعجبت الملايين من الأشخاص وحصلت على نسبة مشاهدات عالية جدًا جميع الأطباق في العزومات أو الأكلات الخاصة ، وهذا الأمر دفع فريق فلسطين اليوم إلى وضع التفاصيل الكاملة في هذه السطور . مع ابرز البرامج التي تقدمها القناة على مدار الساعة .

ونقدم لكم في هذه السطور التالية تردد قناة بانوراما فوود 2022 بحيث سيتمكن كافة المشاهدين في مختلف انحاء الدول العربية من مشاهدة القناة بكل اريحية تامة على شاشات التلفاز ، علمًا ان القناة قد حققت نسبة نجاح كبير جدًا خلال الفترة العالية وهو على النحو التالي:

قناة بانوراما فوود panorama food 2022

ولاقت هذه المقالة بشان قناة بانوراما فود panorama food 2022 قبولاً واسعًا لضبط الاشارة الخاصة بالقناة على شاشات التلفاز ، فيما ظهرت لأول مرة في العقد الثاني من هذا القرن عبر بث محتواها على القمر الصناعي نايل سات .

وتقدم قناة بانوراما فود المشهورة بإعداد أجمل الأطباق البحرية والنباتية والحيوانية والحلوانية عبر العديد من البرامج المختلفة والمتنوعة والتي تمتاز بالتنوع في المحتوى والاهتمام بما يطلبه المشاهدين .

وتعد قناة بانوراما فود panorama food 2022 واحدة من أهم قنوات الطبخ في مصر والعالم العربي، حيث استطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة ونسب مشاهدة عالية في دولة مصر وأيضا الوطن العربي.





وتتميز القناة بأنها تقدم أجمل الأكلات المصرية المميزة ، وأيضا الأكلات العربية و أكلات المطابخ العالمية. إضافة إلى أن قناة بانوراما فود تعرض " جميع البرامج على مدار 24 ساعة رعبة منها لإسعاد الجماهير التي تتابعها وتلبية لرغباتهم بتقديم أشهى الأكلات والوصفات المصرية والعالمية بتغيير طرق طهي الأطعمة الشرقية والغربية من شيف الآخر.

كما تكشف القناة العديد من أسرار مطبخنا المصري المميز ، كما تضع قناة بانوراما فود العديد من التصورات التي دخلت عالم الطهي من خلال ألمع الشيفات .

برامج قناة بانوراما فود panorama food 2022 :

أولاً: برنامج البلدي يوكل، التي تقدمه الشيف نونا.

ثانيًا: برنامج سنة أولى طبخ ، والتي تقدمه الشيف سارة عبد السلام.

ثالثًا: برنامج المطعم، والذي يقدمه الشيف محمد حامد.

رابعًا: برنامج سفرة سالي، وتقدمه خبيرة التغذية سالي فؤاد.

خامسًا: برنامج العزومة، وتقدمه الشيف فاطمة أبو الحاتي.

تردد قناة بانوراما فود 2022 :

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12054

معامل الترميز : 24500 .

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6/5