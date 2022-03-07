ارتفاع معدلات البطالة في الكيان المحتل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 04:51 م
07 مارس 2022
البطالة في إسرائيل مارس 2022
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كشف ما يسمى بـ"المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، عن ارتفاع معدلات البطالة في الكيان المحتل.

وأوضح الإحصاء "الإسرائيلي "، أرقام البطالة في "إسرائيل " حتى النصف الأول من شهر فبراير الماضي لا تزال منخفضة رغم حدوث ارتفاع عليها، ووصولها إلى 3.8٪ ، بيد أن معدل البطالة شهد ارتفاعا طفيفا مقارنة بمعدل 3.7٪ السابق.

وبيّن أن عدد العاطلين عن العمل في الكيان كان 161.6 ألف مقابل 155.4 ألف في النصف الثاني من شهر يناير، منوهًا إلى أن عدد العاطلين عن العمل في صفوف الجيش لم يتغير، وبقي كما هو بنسبة 0.5٪ من القوة العاملة في الاقتصاد.

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