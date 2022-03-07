وصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا في جولة محادثات جديدة

وصل الوفد الأوكراني، الإثنين، إلى بيلاروسيا للتفاوض مع ممثلين عن الجانب الروسي في ثالث جولة من المحادثات المرتبطة بالحرب الدائرة.

وقالت وكالة "تاس" الرسمية الروسية :"وصل الوفد الأوكراني إلى بيلوفيشسكايا بوشا، وهي حديقة وطنية عند الحدود بين بولندا، وبيلاروسيا على متن مروحيتين لإجراء محادثات مع روسيا ".

يأتي ذلك فيما اتهم كبير المفاوضين الروس في المحادثات بين موسكو وكييف، الإثنين، أوكرانيا بإغلاق الممرات الإنسانية أمام المدنيين الفارين من تقدّم القوات الروسية، واصفا ذلك بأنه "جريمة حرب".

وقال فلاديمير مدينسكي للتلفزيون الرسمي: "يواصل القوميون الذين سيطروا على مواقع في المدن احتجاز مدنيين فيها"، متّهما كييف باستخدام المدنيين "كدروع بشرية" وواصفا الأمر بأنه "جريمة حرب بلا شك".

وأضاف أن جولة المحادثات الجديدة بين البلدين التي ستجري عند الحدود بين بيلاروسيا وبولندا ستتركّز على مسألة الممرات الإنسانية.

والأحد، أعلنت أوكرانيا، أنها لا تعتزم التنازل عن وحدة أراضيها خلال المحادثات مع روسيا، في الوقت الذي تتحدث عن الانفتاح على المفاوضات.