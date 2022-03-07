عدد ساعات صيام رمضان 2022 في فلسطين، بالتزامن مع اقتراب حلول شهر مضان المبارك، يبدأ الفلسطينيون بالبحث عن عدد ساعات الصيام في نهار رمضان، فأصحاب المهن الشاقة وأصحاب الأعمال الصعبة يبحثون عن عدد ساعات الصيام، فهم يبقون في عملهم لساعات طويلة، دون تناول الطعام أو الشراب، فهو أمر يرهقهم ويجعلهم يشعرون بالجوع والعطش، إلا أنهم يواصلون الصوم ابتغاء لمرضاة الله عزل وجل ولنيل الثواب والأجر العظيمين، من خلال صيام تلك الأيام الفضيلة، إضافة إلى أن شهر رمضان يحمل في طياته الخير والبركة والأجر والثواب.

عدد ساعات صيام رمضان 2022 في فلسطين

ويحرص الفلسطينيون للبحث عن عدد ساعات صيام رمضان 2022 في فلسطين، فهم يصومون من بزوغ الفجر" سماع أذان الفجر" وحتى سماع أذان المغرب مساء، ويحرص المواطنون على تناول الأطعمة التي تحتوي على مياه، حتى لا يشعرون بالعطش أثناء عملهم في نهار شهر رمضان المبارك، وخاصة أصحاب المهن الشاقة كالطوبار والقصار والبناء وغيرها، وفي نهاية المقالة تنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، عدد ساعات شهر رمضان 2022- 1443 هـ، لتعم الفائدة على الجميع.

موعد شهر رمضان في فلسطين 2022- 1443 هـ

ويبدأ شهر رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.

ويشرّع المسلم بصيام يوم رمضان بدء من آذان الفجر صباحا، إلى سماع أذان المغرب مساء، ويُحرم عليهم تناول الطعام والشراب في تلك الساعات، كما أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قد أوصى بتأخير السحور، والتعجيل في الفطور، كون المسلم يكون منهك من صيام ساعات طويلة في نهاء رمضان.

عدد ساعات الصيام في فلسطين رمضان 2022

وتكتظ محركات البحث في هذه الأيام للبحث عن عدد الساعات التي يمكن أن يصومها المسلم في فلسطين عامة وقطاع غزة خاصة، حيث يصوم سكان قطاع غزة حوالي 14 ساعة متواصلة، وفي القدس يزيد أو ينقص دقيقة أو دقيتين على أبعد تقدير.