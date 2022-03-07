وقفة دعم واسناد للأسرى وسط بيت لحم

شارك عشرات المواطنين اليوم الاثنين 7 مارس 2022، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في منطقة باب الزقاق وسط بيت لحم، بتنظيم من مجمع المؤسسات النسوية، ونادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى، وجمعية الأسرى والمحررين.

وأكد المشاركون، أن الأسرى مستهدفون ويسعى الاحتلال للانقضاض على حقوقهم، فيما يزال الأسرى الإداريون يقاطعون المحاكم "الإسرائيلية" منذ أكثر من شهرين.

ووجه المشاركون التحية لكل نساء العالم، وخاصة الفلسطينيات لمناسبة يوم المرأة العالمي، داعين العالم أجمع بأن يكون عادلا، وأن يعاقب الاحتلال على جرائمه، وأن يجبره على إيقاف انتهاكاته بحق أبناء شعبنا.