فيديو.. الدفاع الروسية تكشف عن أحدث نتائج عملياتها العسكرية في أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، النقاب عن أحدث نتائج عملياتها العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الجيش الروسي دمر نحو 3296 منشأة عسكرية، مشيرة إلى أن القوميين الأوكرانيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية في مدينة ماريوبول.

وأضافت أن المتطرفين القوميين استخدموا حوالي 150 مدنيا، أمس الأحد، كدروع بشرية في مدينة ماريوبول، وفتحوا النار على قوات جمهورية دونيتسك الشعبية من خلفهم.

وتمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط 3 طائرات من نوع "سو-27" في منطقة بولتافا، وطائرة "سو-25" في منطقة غوستوميل وطائرتي هليكوبتر من طراز "مي-24" في منطقة ماكاروف.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت أيضًا 8 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.

وتقدمت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية 6 كيلومترات وبسطت سيطرتها على 7 مناطق سكانية.

كما وأعلنت الوزارة، عن نظام تهدئة من الساعة 10:00 صباحا وفتح ممرات إنسانية من كييف وماريوبول وخاركوف وسومي، بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.