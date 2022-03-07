تخوف "إسرائيلي" من تفشي مرض شلل الأطفال

أعربت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن خشيتها من تتفشى مرض شلل الأطفال في القدس، بعد رصد إصابة لدى طفلة في الرابعة من العمر في حي مئة شعاريم لليهود المتشددين، وفقًا لإذاعة "كان" العبرية.

وتعتقد الصحة الإسرائيلية، أن هناك المئات من الإصابات بالمرض لدى أطفال لا يعانون أعراضًا، وذلك بعد ثبوت وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي في المنطقة.

وأفيد أن الطفلة المصابة تعاني ضعفًا في نصف من جسمها وتخضع للرقابة في منزلها وأنها لم تتلق اللقاح المضاد للمرض.

وهذه هي أول حالة إصابة مؤكدة في "إسرائيل" منذ أكثر من ثلاثين عامًا أي منذ عام 1989. ودعت الصحة كل من خالط الطفلة المصابة الى الاتصال بمكتبها، علمًا بأن هذا المرض معد.