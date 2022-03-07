الاحتلال يُزيل الحواجز الرملية من أمام منزل عائلة سالم في الشيخ جراح

أزالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاثنين 7 مارس 2022، الحواجز الحديدية، والسواتر من أمام منزل عائلة سالم في حي الشيخ جراح شمال القدس المحتلة، بعد أن كانت قد فرضت الحصار على العائلة، وشددته في الأسابيع الأخيرة، إذ أقام عضو الكنيست "المتطرف بن غفير" ما أسماه مكتبا برلمانيا، داخل حي الشيخ جراح.

وقالت الحاجة فاطمة سالم من سكان حي الشيخ جراح: إن عائلتها كما عائلات الحي عانت من هذه الحواجز التي ضاعفت التنكيل بهم، ومنعتهم من التنقل بحرية بالحي. وأضافت الحاجة فاطمة، أن سلطات الاحتلال فرضت عليها قيودا كثيرة، ومنعت العائلة من التواجد خارج حدود بوابة المنزل، على مدار كل الفترة الماضية.

واعتبر أهالي حي الشيخ جراح هذه الخطوة انتصارا لهم ولنضالهم المستمر ضد سلطات الاحتلال، وجماعات المستوطنين التي تسعى لطردهم من الحي، وأكدوا مضيهم بالنضال ضد هذه الانتهاكات السافرة.