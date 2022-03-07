طالع الأسعار.. "دينار وربع" ارتفاع سعر الذهب في غزة منذ الأسبوع الماضي و"الأونصة" الأعلى عالمياً

سجلت أسعار الذهب عالميا ارتفاعاً ملحوظا في قطاع غزة، إذ وصلت إلى مستويات قياسية، وذلك في ظل استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي تستمر لليوم الـ 13 على التوالي.

وارتفع سعر الأونصة (الأوقية) فوق 2000 دولار أمريكي مع تزايد الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً للاستثمارات في ضوء الأزمة المتفاقمة على المستوى الدولي.

د. كمان عثمان صاحب محل مجوهرات شمال قطاع غزة، أكد أن سعر الذهب في ارتفاع مستمر، إذ إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع الأسبوع الجاري نحو دينار وربع عن الأسبوع الماضي، وأضحى التاجر يشتريه بـ 39.25 دينارا أردنيا، ويُباع للمواطن من 40.90 ديناراً، وحتى 45 دينارا حسب الصنف، وهو مرشح للزيادة بفعل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن الأسعار قد تتغير في اليوم ذاته.

وأوضح عثمان لوكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أن سعر الأونصة في فلسطين وصل لـ 2100 دولار أمريكي، بينما يصل سعرها عالميا عند مستوى 2000 دولار فقط.

وبشأن أسعار الذهب في الأيام المقبلة، ذكر أن تفاقم الأزمة بين روسيا، وأوكرانيا على المستوى العالمي، يؤدي إلى صعوبة في توقع أسعار الذهب خلال الفترات المقبلة، قائلا: "من الأفضل الاطلاع على أسعارها عبر شاشات البورصة وصفحات متاجر بيع وشراء الذهب ".

الخبير في مجال الذهب يعقوب شاهين، دعا إلى التروي في بيع الذهب؛ لأنه في حال استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن أسعار الذهب ستقفز إلى مستويات عالية.؛ لأن سعر الأونصة في ارتفاع مستمر، إذ وصل سعرها لـ 2000 دولار، في حين كانت قبل أيام نحو 1950 دولارا ".

أسعار الذهب في فلسطين بالشيكل والدولار

اسعار الذهب عيار 24 209.22 شيكل $63.88

سعر الذهب عيار 22 191.79 شيكل $58.56

اسعار الذهب عيار 21 183.08 شيكل $55.90

اسعار الذهب عيار 18 156.92 شيكل $47.91

سعر الذهب عيار 14 122.05 شيكل $37.26

سعر الذهب عيار 12 104.61 شيكل $31.94

اسعار أوقية الذهب 6,507 شيكل $1,987

اسعار جنيه الذهب 1,465 شيكل $447.18

اسعار كيلو الذهب 209,224 شيكل $63,881

وتعد الأونصة من أهم وحدات تقدير كتلة الذهب، وبها يتم تحديد أسعار الذهب عالمياً داخل البورصة، وعلى أساسها يتم تسعير جرام الذهب يومياً، فهي واحدة من أكثر الوحدات التقديرية من حيث الشهرة على المستوى العالمي، والتي يتم اعتمادها من قبل العديد من الأنظمة العالمية، وتزن ما يعادل 31.1 جرام، ويبلغ سعرها حاليا نحو 2000 دولار أمريكي دولار أمريكي.