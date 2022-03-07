اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في أبو ديس بالقدس

اندلعت، اليوم الاثنين، مواجهات بين الشبان الفلسطينيين بين قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشبان تصدوا لقوات الاحتلال عبر إلقاء الحجارة على الآليات العسكرية، والجنود المنتشرين في الطرقات، بالإضافة إلى أنهم أشعلوا الإطارات المطاطية لعرقلة اقتحام الأليات والجيبات للمدن الفلسطينية.

واعتلى جنود الاحتلال أسطح المباني في بلدة أبو ديس لاستهداف الشبان بالرصاص وقنابل الغاز.

وعم الحداد والإضراب الشامل بلدة أبو ديس، اليوم، حداداً على الشهيد يامن نافز جفال الذي ارتقى برصاص الاحتلال مساء أمس.

والتزمت المحال التجارية، والمؤسسات، والبنوك بالإضراب الذي اعلنته القوى الوطنية والإسلامية في القدس.

ودعت القوى أبناء شعبنا الفلسطيني كافة، للنفير العام والمواجهة المباشرة، مع المحتل رداً على جرائمه.

واستشهد يوم أمس الشاب كريم جمال قواسمي خلال تنفيذه عملية طعن على أبواب المسجد الاقصى المبارك، والفتى يامن نافز جفال، خلال مواجهات في بلدة أبو ديس.