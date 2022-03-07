موعد شهر رمضان المبارك 2022- دعاء ختم القرآن

يبحث المسلمون عن معرفة موعد شهر رمضان 2022، خاصةً بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك 2021، لذا يحرص موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر موعد رمضان 2022 العام المقبل المتوقع، فقد قرر فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية إلى وضع هذه المقالة التي توضح لكم كافة التفاصيل مع دعاء أول أيام الشهر الفضيل الذي يحرص فيه المواطنين على إتمام كافة الطاعات والنوافل لكسب رضا الله عزوجل.

ويعد شهر رمضان المبارك من أفضل الأيام التي ينتظرها المسلمون في كل أنحاء العالم، بالرغم من شدة الصعوبات والمتاعب التي يعيشها الصائمون.

ولكن دائمًا يكون شهر رمضان هو خير وبركة لجميع المسلمين، ويغفر الله لهم، ويعد تواجد ليلة القدر هي أكثر ما يعظم شهر رمضان، لأنها ليلة خيرًا من ألف شهر.

وحل علينا رمضان 2021 في 13 أبريل 2021، وانتهى في 13 مايو من نفس العام، وحل علينا عيد الفطر المبارك.

ويكون موعد رمضان 2022 مختلفاً عن 2021، حيث إن هناك اختلاف في موعد شهر رمضان بين كل عام وآخر، لأنه تقويم قمري.

وبحسب التقويم هذا، فإن رمضان يتقدم لمدة 11 يومًا في كل عام تقريبًا، وكل هذه الأمور فلكية وقمرية، ولكن الأمر الأكيد يكون من خلال استطلاع هلال شهر رمضان ورؤيته بالعين المجردة.

ويعد شهر رمضان المعظم ترتيبه في التقويم الإسلامي التاسع.

موعد رمضان 2022

وننشر لكم موعد رمضان 2022 بالتاريخ الفلكي، وبحسب التقويم القمري لكل عام.

ومن المقرر أن يكون موعد رمضان 2022 فلكيًا يوم السبت الموافق 2 أبريل 2022، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 2 مايو، ويحل علينا عيد الفطر 2022 يوم 3 مايو من نفس العام.

ومن يوم الأربعاء 20 مايو 2021، يتبقى على موعد رمضان 2022 317 يومًا.

موعد رمضان 2023

بينما في يكون رمضان 2023 يوم الخميس 23 مارس 2023، وينتهي في الجمعة 21 أبريل 2023.

موعد رمضان 2024

أما عن 2024 يبدأ رمضان في الاثنين 11 مارس، و ينتهي في الأربعاء 10 أبريل 2024.

أدعية رمضان مستجابة 2022

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة

اللهم متعني بسمعي و بصري واجعلهما الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.

دعاء رمضان

اللهم و اجعلنا في سائر الشهور و الأيام كذلك ما عمرتنا ، و اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ، والذين يؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة ، أنهم إلى ربهم راجعون ، و من الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون .

اللهم إني أسألك فيه الجنةَ وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأعوذ بك مِن النار وما قرَّب إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألك أن تجعلَ كل قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.

اللهم اغفِرْ لي فيه ذنوبي، وافتَحْ لي أبوابَ رحمتك. للهم اغفِرْ فيه لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثانا، اللهم مَن أحييتَه منا فأحيِه على الإسلام، ومَن توفَّيتَه منا فتوَفَّهُ على الإيمان. ادعية رمضان اللهم إني أسألك النعيمَ المقيم ، الذي لا يحُول ولا يزُول.

اللهم إني أسألك بعزَّتِك أن تُنجِيَني مِن النار. اللهم اغفِرْ لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلمُ به مني. اللهم بارِكْ لهم فيما رزقتهم، واغفر لهم وارحمهم. اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكِّها أنت خيرُ مَن زكاها، أنت وليُّها ومولاها. دعاء الليلة الأخيرة من شهر رمضان

اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك ، وأجرنا فيه من عقوبتك ونيرانك ، وجُدْ علينا بفضلك ورحمتك ومغفرتك وامتنانك ، وهب لنا ما وهبته لأوليائك ، واجعلنا ممّن وفرت له أقسامه فأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه ، برحمتك يا أرحم الراحمين . اللهم اجعلنا عند ختمه من الفائزين، وعند الثّواب من الحائزين ، وعند النّعماء من الشّاكرين ، وعند البلاء من الصّابرين ، ولا تجعلنا ممّن استهوته الشّياطين فقذفته في الجحيم ، برحمتك يا أرحم الراحمين .

دعاء ختام شهر رمضان

اللّـهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنّا بِاَحْسَنِ قَبُولِكَ وَتَجاوُزِكَ وَعَفْوِكَ وَصَفْحِكَ وَغُفْرانِكَ وَحَقيقَةِ رِضْوانِكَ حَتّى تُظَفِّرَنا فيهِ بِكُلِّ خَيْرٍ مَطْلُوبٍ وَجَزيلِ عَطاءٍ مَوْهُوبٍ وَتُوقِيَنا فيهِ مِنْ كُلِّ مَرْهُوبٍ اَوْ بَلاَءٍ مَجْلُوبٍ اَوْ ذَنْبٍ مَكْسُوبٍ .

اللـهم انى اسالك بعظيم ما سألك به أحد من خلقك من كريم أسمائك وجميل ثنائك وخاصة دعائك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل شهرنا هذا اعظم شهر رمضان مر علينا منذ انزلتنا إلى الدنيا، بركة فى عصمة ديني وخلاص نفسي وقضاء حوائجي وتشفعني في مسائلي وتمام النعمة على وصرف السوء عني ولباس العافية لي فيه .

اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ الجِنان ، وَأغلِقْ عَنَّي فيهِ أبوابَ النِّيرانِ، وَوَفِّقْني فيهِ لِتِلاوَةِ القُرانِ يامُنْزِلَ السَّكينَةِ في قُلُوبِ المؤمنين. اللّهُمَّ اجْعَلْ لي فيهِ إلى مَرضاتكَ دَليلًا، ولا تَجعَلْ لِلشَّيْطانِ فيهِ عَلَيَّ سَبيلًا، وَاجْعَلِ الجَنَّةَ لي مَنْزِلًا وَمَقيلًا، يا قاضِيَ حَوائج الطالبينَ. ادعية رمضان مستجابة 1443 اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان ، والسلامة والإسلام، والعافية المجللة والرزق الواسع، ودفع الأسقام، اللهم ارزقنا صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، وسلمه لنا، وتسلّمه منا وسلمنا فيه اللهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم.

أجمل أدعية رمضان

اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه على نومة الغافلين وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شي قدير وقربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمنى قبول حسناته و افتح لي فيه أبواب جنانك، وأغلق عني فيه ابواب نيرانك، ووفقني فيه لتلاوة قرآنك. اللهم اجعلنى فيه إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل فيه للشيطان على سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك.

أدعية رمضانية

اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن اطيعك وألا أعصيك اجعلنى فيه ربى محبا لأوليائك معاديا لأعدائك مستنا فيه بسنة خاتم أنبيائك. ادعية رمضان مستجابة اجعل اللهم سعيي فيه مشكورا، و ذنبى فيه مغفورا، وعملي فيه مقبولا، وعيبي فيه مستورا و ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير فيه أمورى من عسر إلى يسر، اللهم غشني فيه بالرحمة، وارزقني التوفيق والعصمة، وطهر قلبي يا من لا يشغله إلحاح الملحين.