كورونا فلسطين: وفاتان و "598" إصابة خلال الـ24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 10، ضواحي القدس 4، طولكرم 9، نابلس 20، رام الله والبيرة 31، جنين 11، سلفيت 2، الخليل 13، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 1، طوباس 1، قطاع غزة 273، مدينة القدس 220 ".

وأضافت د. الكيلة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 18، ضواحي القدس 2، طولكرم 17، نابلس 56، رام الله والبيرة 24، جنين 24، سلفيت 9، الخليل 12، قلقيلية 18، أريحا والأغوار 2، طوباس 2، قطاع غزة 950، مدينة القدس 400 ".

وسجلت حالة وفاة في قطاع غزة، وحالة وفاة في مدينة القدس؛ نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 103 مريضا، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.