القيادي عدنان يعزي بشهيدي القدس والخليل والشيخ إرحيم في غزة

قدَّم القيادي المحرر خضر عدنان واجب التعازي والمباركة لعائلة الشهيد كريم القواسمي، باستشهاد نجلهم إثر تنفيذه عملية بطولية ضد جنود الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وعزًّى عدنان عائلة القواسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام وقيادات وكوادر الحركة، عبر الاتصال الهاتفي بخال الشهيد المحرر عمار القواسمي، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته.

وفي وقت سابق، أجرى القيادي عدنان اتصالاً هاتفياً بعائلة الشهيد عمار أبو عفيفة من مخيم العروب بالخليل، الذي استشهد الثلاثاء الماضي برصاص الاحتلال، مقدماً واجب التعازي والمواساة لأخوة الشهيد، مشيداً بصمودهم وثباتهم ودعمهم للمقاومة وأهلها.

كما اتصل القيادي عدنان بذوي فقيد فلسطين الشيخ هاني إرحيم في غزة الذي توفى الأسبوع الماضي، معزياً بوفاته، ومستذكراً سيرته ومسيرته الجهادية الطويلة، ومستحضراً شهداء العائلة وخاصة الشهيد الفذ حازم إرحيم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التواصل مع عوائل الشهداء، والوقوف إلى جانبهم في مصابهم الجلل، وتأكيداً على خيار المقاومة والمواجهة ضد الاحتلال.