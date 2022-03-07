رابط صرف المنحة القطرية شهر مارس 2022، يبحث آلاف المواطنين في قطاع غزة عن موعد صرف المنحة القطرية لشهر مارس الجاري، لاسيما بعد مرور الأسبوع الأول من شهر 3 تُشرع الأسر الفقيرة بالسؤال عن موعد ارسال رسائل المنحة القطرية للمستفيدين من منحة الـ 100 دولار التي ترسلها قطر لعشرات المواطنين في القطاع، لكي يلبون من خلالها أدنى احتياجات منازلهم، وخاصة في ظل الحصار المفروض على القطاع وشح فرص العمل منذ ما يقارب من 16 عاما متواصلا.

رابط صرف المنحة القطرية شهر مارس 2022

ومن المقرر أن تفعل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة رابط صرف المنحة القطرية شهر مارس 2022، خلال الأيام المقبلة، وبالتزامن تعمل الأمم المتحدة على ارسال رسائل للمستفيدين من المنحة القطرية على هواتفهم الخلوية، لاطلاعهم على موعد صرف المنحة القطرية واليوم الخاص بهم لصرفها، وتحرص كالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر موعد وآلية صرف المنحة القطرية لشهر 3 الجاري.

موعد صرف المنحة القطرية شهر مارس

وبدأت قطر بصرف المنحة القطرية 100 دولار للأسر الفقيرة منذ عام 2022، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل أهالي القطاع الذين يعيشون أوضاعا معيشية سيئة جدا، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من 15 عاما على التوالي، والذي أدى إلى اغلاق عشرات المصانع، وتسريح مئات الآلاف من العمال، وانعدام فرص العمل للخريجين، حيث كانت قطر تصرف ال 100 دولار كل شهر تقريبا، وكانت حكومة الاحتلال تحرص على وضع عقبات أمام دخولها للقطاع بذرائع واهية تهدف إلى تضييق الخناق على أهالي القطاع.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار هذا الشهر

وبعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر مايو الماضي 2022، منعت حكومة الاحتلال ادخال المنحة القطرية 100 دولار لقطاع غزة، نحو ثلاثة أشهر، وهو ما فاقم معاناة المواطنين، إلا أنها سمحت بعد ذلك بإدخالها بفعل ضغوطات من المقاومة الفلسطينية، لكن بآلية مغايرة تماما، إذا باتت الأمم المتحدة هي من تتولى أمور صرفها بالتعاون مع اللجنة القطرية، واتت تصرف عبر نحو 300 نقطة منتشرة في القطاع.

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