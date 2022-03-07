دعاء استقبال شهر رمضان 2022- 1443 هـ، تبقت أيام قلائل على استقبال شهر رمضان المبارك، إذ ينتظر المسلمون الثاني من شهر ابريل المقبل لحلول أول أيام الشهر الفضيل، فهو شهر العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويحرص المسلمون في هذا الشهر المبارك على استثمار أيامه بشكل كبير، لاسيما أن الأجور تتزايد وتتضاعف، ويتقرب المسلمون إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات والأعمال الصالحة والصلوات، والأدعية الروحانية، ويتطلب الحصول على الأجر مزيد من الاجتهاد والعبادات.

دعاء استقبال شهر رمضان 2022- 1443 هـ

ويبحث المسلمون في جميع بقاع الأرض عن دعاء استقبال شهر رمضان 2022- 1443 هـ، حيث أن من الشعائر الدينية التي يمارسها المسلم هو استقبال حلول شهر رمضان بأدعية جميلة، تهدف إلى كسب الثواب والأجر، وهو تعبر عن فرحة المسلم باستقبال هذا الشهر العزيز، وتنشر لكم وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أدعية استقبال رمضان لتعم الفائدة والأجر والثواب على الجميع.

عدد ساعات صيام رمضان

ويصوم المسلم شهر رمضان المبارك منذ سماع أذان الفجر صباحا حتى أذان المغرب مساء، أي يصوم المسلمون نحو 14 ساعة متواصلة دون تناول أي طعام أو شراب ضمن ساعات الصوم، فتناول الطعام والشراب يبطل الصيام، وعلى المسلم قضاء الأيام التي لم يصمهما، سواء لم يصمها بعذر أو بدون عذر يذكر.

دعاء استقبال شهر رمضان

يبدأ المسلمون عشية شهر رمضان المبارك، استقبال الشهر الفضيل بأدعية جميلة، منها: "اللّهمّ إنّي أعوذُ بك من قلب لا يخشع، ومن دُعاء لا يُسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفعُ يا رب”. كان المسلمون يدعون عند حضرة شهر رمضان: اللهم أظلّ شهر رمضان وحضر فسلّمهُ لي وسلمني فيه وتسلمه مني".

"اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر، وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق الرفيع الأعلى برحمتك".