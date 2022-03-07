إعلان مهم لأسر وذوي الطلبة الدارسين في روسيا

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تتابع خلية الأزمة في الوزارة على مدار الساعة أوضاع جاليتنا وطلبتنا في الدول كافة عامة، وفي القارة الأوروبية خاصة في ظل الأزمة الدولية الراهنة، للاطمئنان على سلامتهم وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات اللازمة.

وأعلن المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن بإمكان الأسر وذوي طلبتنا الدارسين في الجامعات الروسية إرسال مبالغ مالية لأبنائهم الطلبة من خلال الوزارة، عبر الاتصال على رقمي الهاتف ٠٥٩٤٢٢٤٨٥٣/ ٠٥٩٩٠٦٠٢٤٢ مصطحبين معهم المبلغ المالي بالدولار وصور هوية الشخص المرسل، ومعلومات دقيقة عن اسم الطالب المستفيد واسم جامعته والمدينة التي يدرس فيها ورقم هاتفه، ما بين الساعة ٩-١٣ في مقر الوزارة.

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