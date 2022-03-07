أدعية شهر شعبان 2022- حكم صيام الأيام البيض في شهر شعبان 2022

يهتم الكثيرون بصيام الأيام البيض في كل شهر، لذا يحرصون على معرفة حكم صيام الأيام البيض في شهر شعبان 2022، بعد أن أعلنت دور الإفتاء في الكثير من الدول العربية عن أن يوم الخميس الموافق 3 آذار 2022م هو المتمم لشهر رجب لعام 1443هـ، وعليه فإن يوم الجمعة الموافق 4 آذار 2022م هو غرة شهر شعبان لعام 1443هـ، لذا يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية حكم صيام الأيام البيض في شهر شعبان 2022.

فضل صيام الأيام البيض لشهر شعبان

وشهر شعبان من الشهور التي يستحب فيها الأعمال الصالحة، فهو شهر ترفع فيها الأعمال إلى الله، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام أكثر أيامه. كما أنه يعد فرصة جيدة للاستعداد لشهر رمضان، الذي يكون فرصة لتطهير النفس وتخلصها من ذنوب كثيرة.

موعد بداية شهر شعبان 2022 وحكم الصيام فيه..!

فضل صيام الأيام البيض

والأيام البيض هي التي تأتي في منتصف الشهور الهجرية، في الأيام القمرية، ولذلك اكتست هذا الاسم، وهي الـ13 والـ14 والـ15 من الشهور الهجرية، وكان النبي يحرص على صيامها، ويوصي أصحابه كذلك بصيامها.

ثواب صيام الأيام البيض

ويعد ثواب صيام تلك الأيام كبيرا، لأن الصوم من الأعمال التي يقع حسابها على الله، وفيه وردت أحاديث نبوية كثيرة، تعظم من شأن الصيام وثوابه، مثل حديث "ما مِنْ عبدٍ يصومُ يوْمًا في سبِيلِ اللَّهِ إلاَّ بَاعَدَ اللَّه بِذلكَ اليَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سبْعِين خريفًا" وحديث "ِإنَّ فِي الجَنَّة بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يدْخُلُ مِنْهُ الصَّائمونَ يومَ القِيامةِ، لاَ يدخلُ مِنْه أَحدٌ غَيرهُم، يقالُ: أَينَ الصَّائمُونَ؟ فَيقومونَ لاَ يدخلُ مِنهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فإِذا دَخَلوا أُغلِقَ فَلَم يدخلْ مِنْهُ أَحَدٌ".

مواقيت الصلاة شهر شعبان في فلسطين 1443-2022- امساكية شهر شعبان 1443هـ

فوائد صيام الأيام البيض

وخلال ساعات الصيام فإن المسلم يحرص على الأعمال التي تقربه من الله، ويبتعد عن كل الأمور التي تغضبه، ومن شأت ذلك تطهيره لنفسه وتزكيتها عن رذائل الأمور، وذلك يكسبه كثيرا من الصفات الحسنة، والعديد من التصرفات الطيبة التي قد تتحول إلى عادة فيما بعد.

هل يجوز جمع نية صيام القضاء مع الأيام البيض؟

يفترض في العبادة كلها أن تكون النية مسبقة، وهناك نية لتمييز الأعمال النافلة عن المفروضة، فإذا نوى شخص أكثر من نية، فإذا اجتمع نافلة وفرض فإن الغلبة تكون للفرض على النافلة. ويجب أن تكون نية القضاء غير نية النافلة. وفي الأمر خلاف بين العلماء، لكن إذا أخذ المسلم بالأحوط فإن صيام هذه الأيام يجب أن تكون خارجا عن أيام القضاء للإفطار عن رمضان.

موعد بداية شهر شعبان وحكم الصيام فيه..!

يبدأ شهر رمضان، يوم الجمعة 4 مارس 2022، وبالتالي يكون يوم السبت 2 أبريل هو أول أيام شهر رمضان 2022 بحسب التقويم الميلادي، إذ يعتبر اليوم الثلاثاء الموافق أول مارس 2022، 28 رجب 1443 هجريا، وبالتالي يتبقى ثلاثة أيام على نهاية شهر رجب، وبداية شهر شعبان 1443.

الأيام البيض من شعبان

يرجع تسمية الأيام البيض من شعبان بهذا الاسم، لأن القمر فيها يكون مكتملا، وتكون الليالي مضيئة، كما لو كانت بيضاء.

الأيام البيض من شعبان 2022

ويحب الكثير من المسلمين صيام الأيام البيض من شعبان، لكونها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي شبه صيامها بصيام الدهر.

صيام الأيام البيض من شعبان 2022

وذكر في صيام الأيام البيض من شعبان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَأَيَّامُ الْبِيضِ صَبِيحَةَ ثَلاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ"

رواه النسائى وصححه الألبانى، وقال حديث حسن.

فضل صيام الأيام البيض من شعبان

وفي فضل صيام الأيام البيض من شعبان ذكر في الأحاديث النبوية ما يلي:

1- عن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عنهما، قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله‏"‏ (متفق عليه)

2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث‏:‏ صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام‏.‏ (متفق عليه‏‏)‏

موعد الأيام البيض من شعبان 2022

ويتوافق موعد الأيام البيض من شعبان، وهي: 13 و14و15 من الشهر، مع: أيام 16، و17، و18 مارس 2022.

استطلاع هلال شهر شعبان 2022

وتستطلع دار الإفتاء غدا الأربعاء الموافق 2 مارس 2022، هلال شهر شعبان، حيث يولد الهلال عند حدوث الاقتران في تمام الساعة 7:35 مساء بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء الموافق هجريا 29 رجب 1443، ليكون يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022 هو اليوم المتمم لشهر رجب 1443 وبداية شهر شعبان 1433 فلكيا، يوم الجمعة الموافق 4-3-2022 م.

دعاء شهر شعبان 2022

دعاء شهر شعبان مكتوب، من الأشياء التي يبحث عنها الكثير، وذلك بسبب اقتراب قدوم شهر شعبان، والجميع يريد أن يتقرب من الله عز وجل بالدعاء، ولا يريدون أن يفوت شهر شعبان إلا وقد غفر الله لهم ذنوبهم وخطاياهم وشهر شعبان هو وأحد من الشهور المعظمة لدي المسلمون وفي هذا المقال سنعرض لكم بعض المعلومات عن شهر شعبان وأيضاً دعاء شهر شعبان مكتوب 1443.

“رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ* رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ”.

“رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ”.

“اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتَني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعتُ، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت”.

“رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ”.