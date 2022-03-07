بالفيديو ..لحظات صعبة عاشها طفلان من بلدة العيساوية في القدس أثناء اعتقالهما

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:02 ص
07 مارس 2022
اعتقال طفلين
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#اعتقال الاطفال #العيساوية

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