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بالفيديو
بالفيديو ..لحظات صعبة عاشها طفلان من بلدة العيساوية في القدس أثناء اعتقالهما
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:02 ص
07 مارس 2022
#اعتقال الاطفال
#العيساوية
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