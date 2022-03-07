أسعار النفط تسجل أعلى مستوى لها منذ 2008

ارتفعت أسعار النفط، لأعلى مستوى منذ عام 2008، في بداية أسبوع دراماتيكية، بعد أن قالت الولايات المتحدة: إنها تناقش فرض حظر على واردات الخام الروسية، مما أثار مخاوف من نقص الإمدادات في سوق متوترة بالفعل.

وقفز برنت بنحو 18% في غضون دقائق عند الفتح اليوم الاثنين متجاوزاً 139 دولاراً للبرميل، قبل أن يقلص بعض المكاسب، فيما مايزال الغزو الروسي لأوكرانيا يثير مخاوف من حدوث أزمة قاسية في الإمدادات.

يرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ 2008 جاء بسبب تأخير حسم المحادثات النووية الإيرانية، وبالتالي التأخير في احتمال عودة الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية التي تعاني بالفعل من تعطل الإمدادات الروسية.

الأسعار

ارتفعت عقود خام برنت الآجلة 10.4% إلى 130.39 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 2305 بتوقيت غرينتش.

زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9.3% إلى 126.38 دولاراً.

ارتفع كلا الخامين في الدقائق القليلة الأولى من التداول، اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى لهما منذ يوليو 2008، حيث بلغ برنت 139.13 دولاراً للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 130.50 دولاراً.

وسجلت تعاقدات الخامين أعلى مستوى لها منذ يوليو 2008، مع تسجيل سعر خام برنت 147.50 دولاراً للبرميل وغرب تكساس الوسيط 147.27 دولاراً.