مستوطنون ينصبون منزلاً متنقلاً وخيمة في أراضي غرب بيت لحم

نصب مستوطنون، اليوم الاثنين 7 مارس 2022، منزلاً متنقلاً وخيمة، في أراضي بلدة بتير، غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة بتير غسان عليان لـ"وفا": بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين، اقتحموا منطقة "بردمو" شرق البلدة، الواقعة بين منطقتي "القصير" و"الخمار" المستهدفتين من الاحتلال، وقامت بأعمال تجريف ونصب خيمة كبيرة بطول 40 متراً وعرض 10 أمتار، إضافة إلى بيت متنقل "كرافان".

وأضاف أن الأرض التي تبلغ مساحتها 23 دونماً، تعرضت سابقاً لمحاولات الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين، لكن تم التصدي لهم ومنعهم، في الوقت الذي يمنع الاحتلال أصحابها من استصلاحها، علماً أنهم يملكون أوراق "كوشان " طابو فيها.

وأشار إلى أن المستوطنين، اعتدوا على أصحابها الذين حاولوا التصدي لهم، وهددوهم بالقتل إذا حاولوا الاقتراب من المنطقة.