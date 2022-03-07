انخفاض وفيات وإصابات كورونا في غزة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين 7/3/2022، انخفاضاً في عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، إجراء 1138 فحصاً مخبرياً خلال ال24 ساعة الماضية، فسجلت حالة وفاة واحدة و( 273) إصابةً جديدة، وتعافي 950 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 247618 إصابةً، وإجمالي الحالات النشطة 6114 حالةً، وإجمالي المتعافين 239564 حالةً، وإجمالي الوفيات 1940 وفاةً.

وبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 86 حالةً، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 57 حالةً.