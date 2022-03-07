أثارت ضجة.. هل فرضت بلدية غزة رسوم على ترقيم العربات في سوق الزاوية؟

نفت بلدية غزة، اليوم الاثنين 7/3/2022، فرضها رسوم على عربات نقل المشتريات في سوق الزاوية وسط مدينة غزة، بعد أن أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت البلدية، أن عملية ترقيم العربات داخل سوق الزاوية جاءت ضمن أعمال تنظيم السوق، وتهدف إلى التعريف بصاحب العربة والحد من أي إشكاليات أو محاولات لاستغلال العربات في أعمال السرقة، إلى جانب تنظيم عمل أصحاب العربات وتوزيعهم على مجموعات في أنحاء السوق.

وأكدت البلدية، أن ترقيم العربات تم بالمجان وبمبادرة من لجنة السوق مع البلدية وشرطة البلديات بعد حصر أصحاب العربات، مبينةً أنها لا تتلق أية رسوم أو عائد مالي من أصحاب هذه العربات مقابل عملها داخل السوق أو مقابل اللوحات التعريفية.

وأشارت البلدية، إلى أنها وضعت خطة لتنظيم وتفعيل الأسواق الشعبية المنتشرة في المدينة كالزاوية والشجاعية واليرموك والشيخ رضوان وغيرها من الأسواق، بالشراكة مع لجان الأسواق أو أصحاب المحال التجارية والبسطات الموجودة فيها.

وتتضمن الخطة –وفق بلدية غزة- إجراء أعمال صيانة للشوارع والطرقات والمعرشات داخل الأسواق، رفع مستوى النظافة، تفعيل السوق من خلال فتح المحال أو البسطات المغلقة منذ فترة طويلة، ترتيب مداخل ومخارج السوق وتنظيم عملية الدخول والخروج.

وأهابت بلدية غزة بوسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة وعدم تداول أو نشر أية معلومات لا يتم استقاؤها من الجهات المعنية.