مسؤول في دولة الاحتلال: روسيا يمكن أن تحتل أوكرانيا بالكامل في غضون شهر

قال ما يسمى برئيس الأمن في دولة الاحتلال السابق الجنرال عاموس يادلين: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكن أن يستولي على أوكرانيا في غضون شهر، إذا لم يتدخل الغرب في أسرع وقت".

وأشار يادلين في مقابلة له على صحيفة يديعوت أحرونوت إلى: أن "ميزان القوى هو الذي سيمكن روسيا أن تستولي على أوكرانيا في غضون شهر".

وأضاف يادلين: "نحن في لحظة يمكن أن تتحول فيها هذه الحرب إلى اتجاهين خطيرين للغاية، أحدهما صدام بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، والآخر هو القضية النووية التي تمتلكها كافة القوى".

وشكر يادلين رئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينت على جهوده في دعم أوكرانيا والمحاولة في التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب.