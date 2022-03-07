قيادي في حركة الجهاد الإسلامي يخوض إضراباً عن الطعام لليوم الـ5 على التوالي

يخوض القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمعتقل في سجن "عوفر" الصهيوني الأسير خليل محمد العواودة (41 عاماً)، من بلدة "إذنا" قضاء الخليل، الإضراب عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الاداري يوم الخميس 3-3-2022م، وهو يرفض أخذ المدعمات.

القيادي خليل العواودة، من مواليد بلدة "إذنا" جنوب مدينة الخليل بتاريخ 13-11-1981م.

حافظ لكتاب الله، وناشط اجتماعي وسياسي ويتحدث اللغة العبرية، كما يعد من الشخصيات المثقفة ذات الاطلاع الواسع والتفكير العميق، ومن الخطباء المشهود لهم بالمعرفة والكفاءة. ويدرس في كلية الاقتصاد بجامعة القدس المفتوحة، في الفصل الأخير من دراسته، بتقدير ممتاز.

أمضى ما مجموعه 13 عاماً في سجون الاحتلال، كان أميراً لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن النقب الصحراوي لفترة زمنية.

رجل صلب وعنيد، وأثناء اعتقاله عام 2011م، تعرض لتحقيق قاس لمدة 32 يوماً، وعجزت أجهزة الاحتلال أن يكسروا له إرادة أو عزيمة.

اعتقل من قبل أجهزة أمن السلطة وأفرجت عنه قبل أن تعتقله قوات الاحتلال في 27 ديسمبر 2021م، وتم تحويله للاعتقال الإداري لستة أشهر.

كان قد خاض الأسير البطل خليل العواودة معركة الإضراب المفتوح عن الطعام قرابة 50 يوماً عام 2012م.

تواريخ الاعتقالات للقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خليل العواودة:

اعتقل في 27-1-2002م، وقضى 5 سنوات ونصف.

اعتقل في 28-10-2007م، وقضى 33 شهراً.

اعتقل في 17-2-2011م، وقضى 22 شهراً.

اعتقل في 11-5-2014م، وقضى 26 شهراً.

اعتقل في الفترة الأخيرة بتاريخ 27-12-2021م.