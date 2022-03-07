أسعار النفط تلامس أعلى مستوى منذ 14 عاماً

صعدت أسعار النفط إلى مستويات تاريخية اليوم الإثنين 7 مارس 2022، ليلامس البرميل 140 دولاراً مقترباً من أرقام أزمة المال الكبرى في 2008.

وأنهى النفط تعاملات الأسبوع الماضي على أعلى سعر له منذ 2018 وسجل سعر لخام برنت 118,11 دولاراً للبرميل.

واضطربت الأسواق بسبب مؤشرات على التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني مع ورود أنباء عن اشتعال النيران في محطة للطاقة النووية في أوكرانيا قبل أن تعلن السلطات أن الحريق شب في مبنى يستخدم كمركز للتدريب وتم إخماده.

أسعار النفط اليوم

ولامس سعر برميل خام برنت بحر الشمال عتبة 140 دولاراً، الأحد، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سُجّل في أغسطس/آب 2008 عند 147,50 دولاراً.

وبعيد افتتاح التداول نحو الساعة 23,00 ت غ، ارتفع سعر خام برنت المرجعي تسليم مايو/أيار، إلى 139,13 دولار، قبل أن يتراجع.

وعند حوالي الساعة 00,30 بتوقيت غرينتش، كان لا يزال مرتفعا بنسبة 9,02% عند 128,77 دولاراً.

أما برميل غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر أبريل/نيسان، فارتفع الأحد إلى 130,50 دولاراً.

وعند حوالي الساعة 00,30 بتوقيت غرينتش، كان لا يزال مرتفعا بنسبة 8,18% عند 125,15 دولاراً.