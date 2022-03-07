يشهد سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 7/3/2022، ارتفاعاً في سوق التعاملات الصباحية، مع ارتفاع موازي للدولار الأمريكي على خلفية الحرب الروسية والأوكرانية، حيث يُقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر الذهب اليوم الاثنين في السعودية، بالعملة الرسمية الريال والدولار الأمريكي، كما نقدم لكم أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية

سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الاثنين

ويحرص الكثيرون على معرفة سعر جرام الذهب في السعودية اليوم، خاصةً المقبلين على الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وسعر جرام الذهب في السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين في السعودية نظرا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم 1991 دولار ارتفاع 19 $

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 240.05 64.01

سعر جرام الذهب عيار 22 220.04 58.68

سعر جرام الذهب عيار 21 210.04 56.01

سعر جرام الذهب عيار 18 180.03 48.01

سعر جرام الذهب عيار 14 140.03 37.34

سعر أونصة الذهب بيع 7,466.25 1,991.00

سعر أونصة الذهب شراء 7,470.00 1,992.00

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,680.32 448.09

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,760.34 469.42

جنية الذهب 8ج عيار 24 1,920.37 512.10

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 264.05 70.41

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 630.12 168.03

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,248.24 332.86

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,467.67 658.05

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,901.74 1,307.13

سعر سبيكة الذهب أوقية 7,291.34 1,944.36

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,818.99 1,018.40

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,600.64 2,026.84

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 12,170.34 3,245.42

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 24,292.67 6,478.04

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,878.25 767.53

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 241,726.43 64,460.38

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 121,079.26 32,287.80

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-03-07 240.05 220.04 210.04 180.03

2022-03-06 237.76 217.94 208.04 178.32

2022-03-05 237.76 217.94 208.04 178.32

2022-03-04 233.41 213.96 204.24 175.06

2022-03-03 232.45 213.08 203.39 174.34

2022-03-02 234.50 214.96 205.19 175.88

2022-03-01 230.04 210.87 201.28 172.53

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 24 235.05 265.05

عيار 22 215.04 250.04

عيار 21 205.04 242.04

عيار 18 175.03 215.03