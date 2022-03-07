العملات الرقمية تتراجع.. وهكذا جاءت أسعارها

تراجعت أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 7 مارس 2022، في ظل مخاوف التضخم نتيجة لاستمرار الحرب الروسية-الأوكرانية.

وضاعف من تلك الخسائر تصاعد ملاحقات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه بشأن ضرورة عدم التسامح مع العملات الرقمية.

وبدأ التراجع مع ظهور أنباء سيئة طوال الأسبوع الماضي قضت حتى على أضعف الآمال في التوصل إلى حل لأزمة أوكرانيا في وقت واصلت فيه القوات الروسية قصف المدن الأوكرانية الرئيسية بالمدفعية والصواريخ.

العملات الرقمية وتصريحات "جيروم باول"

من جانبه علق رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أثناء شهادته أمام الكونجرس الأمريكي، الأسبوع الماضي، بأنه يرى العملات الرقمية وسيلة لخرق القانون، وأنه لا يجب على الجهات الرسمية أن تتسامح معها.

وقال بأول إن العملات الرقمية ربما تساعد روسيا في انتهاك العقوبات المفروضة عليها، وأكد رئيس الفيدرالي أن العملات الرقمية للمضاربة وعلى الكونجرس فعل شيء ما بشأن العملات الرقمية.

جاء ذلك بعدما تم الكشف عن توسع في استخدام العملات الرقمية من الجانب الروسي والأوكراني في محاولة للتحايل على العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب وكوسيلة للحفاظ على قيمة الأموال دون الإضرار بها مع تدهوّر عملة الروبل.

وأضاف باول أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا، معتبرًا أن البنك سيمضي قدمًا في خططه بشكل حذر مع رصد المزيد من التطورات بشأن تداعيات حرب أوكرانيا على الاقتصاد.

تراجع عام في سوق الكريبتو

وتراجعت العملات الرقمية خلال الـ 24 ساعة الماضية بنحو 3.4%، لتسجل سوق الكريبتو مستوى 1.71 تريليون دولار.

وتتداول العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم "بيتكوين" حتى كتابة التقرير عند 38043 دولارا، لتفقد نحو 3.68% من قيمتها.

أسعار العملات الرقمية اليوم

وهبط سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 4.53% مسجلًا 2530.34 دولار.

وانخفض سعر الريبل XRP بنحو 2.13% إلى مستويات 0.7289 دولار.

وفقدت تيرا لونا LUNA/USD نحو 6.64% لتسجل مستويات 79.61 دولار.

وتراجعت كاردانو Cardano بنسبة 4.38% لتسجل 0.817 دولار.

ونزل سعر سولانا Solana بنسبة 6.16% إلى مستوى 82.76 دولار.

وهبطت بولكا دوت Polkadot بنسبة 3% إلى مستويات 17.95 دولار.

وانخفضت دوج كوين DOGE/USD بنسبة 4.02% إلى مستويات 0.1194 دولار.

بينما تراجعت شيبا إينو SHIB/USD بنسبة 3.97% إلى مستويات 0.000023 دولار.