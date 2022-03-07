إضراب شامل في القدس ودعوات للنفير العام والمواجهة

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة، اليوم الاثنين 7/3/2022، الإضراب الشامل حدادًا على روح الشهيدين كريم القواسمي ويامن جفال، داعية للنفير العام والمواجهة المباشرة مع الاحتلال رداً على جرائمه.

وكان الطفل يامن نافز جفال (16 عاما) استشهد متأثراً بإصابته إثر إطلاق الاحتلال النار عليه في بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة.

وأصيب جفال خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة؛ ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها طفل بالرصاص، قبل أن يتم اعتقاله.

فيما استشهد، الشاب كريم القواسمي من بلدة الطور بالقدس المحتلة، والذي ارتقى إلى العلا شهيدًا فجر أمس، أثناء تنفيذه عملية طعن بطولية لشرطيين صهيونيين قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة.