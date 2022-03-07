مهجة القدس: ثلاثة أسرى من الجهاد يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن ثلاثة أسرى من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين؛ دخلوا أعوامًا جديدة في الأسر داخل سجون الاحتلال الصهيوني. وأضافت مهجة القدس أن الأسرى هم:

الأسير المجاهد محمد بشير نصري محمد أبو الرب (46 عامًا)؛ من بلدة قباطية بمحافظة جنين بالضفة المحتلة، وهو أعزب؛ أنهى تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 07/03/2003م؛ وصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة (24) عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة بعمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.

والأسير المجاهد عمار ياسر سعيد عيسى "قزموز" (43 عامًا)؛ من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم شمال الضفة المحتلة، وهو أعزب؛ أنهى تسعة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 07/03/2003م؛ وصدر بحقه حكمًا بالسجن لمدة (23) عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة بعمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ ويقبع حاليًا في سجن النقب الصحراوي.

والأسير المجاهد سميح ماهر سلامة الحداد (36 عامًا) من حي الزيتون بمدينة غزة، وهو أعزب، أنهى ستة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السابع عشر في سجون الاحتلال، واعتقله قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 07/03/2006م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن (20) عامًا بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ والمشاركة بعمليات للسرايا ضد قوات الاحتلال الصهيوني؛ ويقبع حاليًا في سجن نفحة الصحراوي.