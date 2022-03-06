يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري في هذا المقال أسعار الدولار في لبنان، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين والتجار، وشهدت محركات البحث العالمية عمليات بحث واسعة عن أسعار الدولار بعد الأحداث في أوكرانيا.

أسعار الدولار في لبنان اليوم الإثنين 7 مارس 2022

تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الإثنين 7 مارس/آذار 2022، لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

وتراوح سعر الدولار في لبنان اليوم الإثنين، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ما بين 20700 و20725 ليرة لبنانية للدولار الواحد, مقابل نحو 20775 ليرة أمس.

أسعار الدولار في لبنان اليوم الإثنين 7 مارس 2022

سعر الدولار في مصرف لبنان المركزي

ومدد مصرف لبنان المركزي قرار السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية مارس/آذار الجاري.

وكان البنك المركزي رفع السقف الشهر الماضي في خطوة قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنها تهدف إلى كبح التقلبات في سوق الصرف.

أسعار الدولار في لبنان اليوم الإثنين 7 مارس 2022

وشهدت سوق المحروقات في لبنان زيادة كبيرة في الأسعار، على خلفية ارتفاعات كبيرة عالمية في سعر النفط متأثرة بالارتفاع العالمي لبرميل النفط نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

قال وزير الاقتصاد أمين سلام :"إنّه يجري العمل على تأمين مصدر آخر للقمح كالولايات المتحدة وكندا والهند وبعض الدول الأوروبية و"تلقينا طمأنة من منظمة الأغذية العالمية بالمساعدة".

وأشار إلى أنّه إذا "ارتفعت أسعار القمح عالمياً من الممكن أن يقول لنا مصرف لبنان إنّه عاجز عن الاستمرار بالدعم".

وأوضح أنّ "60% من القمح الذي نستهلكه في لبنان يأتينا من أوكرانيا والباقي من رومانيا وروسيا".