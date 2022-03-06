متى موعد شهر رمضان الكريم 2022 في السعودية؟

موعد شهر رمضان الكريم 2022 في السعودية، ينتظر المسلمون في شتى بقاع المعمورة موعد شهر رمضان 2022 ، حيث يعتبر شهر رمضان أهم الشهور الهجرية لدى جموع المسلمين، و يتساءل السعوديون فمتى يبدأ الصيام في المملكة العربية السعودية؟.

مع اقتراب الشهر الكريم يكثر بحث المسلمين في كل بلد عن موعد رمضان 2022 وأول أيام الصيام، ورغم أن أغلب الدول الإسلامية تبدأ الصوم معا فإن الحسابات الفلكية ورؤية الهلال قد تختلف من مكان لآخر وبالتبعية يختلف مطلع الشهر الهجري.

يعد رمضان الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو من أقدس الشهور الإسلامية ويستمر صومه طوال الشهر أي 29 أو 30 يوما، حسب رؤية الهلال.





ووفقا للحسابات الفلكية المعلنة، فإن شهر رمضان الكريم يبدأ في اليوم الأول أو الثاني من أبريل 2022؛ اعتمادًا على رؤية كل دولة للهلال الجديد.

ومن المتوقع أن يكون القمر مرئيًا بالعين المجردة عند غروب الشمس يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022، وهو يوم الرؤية.

وبذلك، تكون غرة شهر رمضان المعظم 1443 فلكيا يوم السبت 2 أبريل عام 2022 ويبدأ الصوم لمدة 30 يوماً وينتهي عند غروب الشمس يوم الأحد 1 مايو 2022.





موعد شهر رمضان 2022 في السعودية

بدأ العد التنازلي لانطلاق الشهر المعظم ومعه بدأ السؤال حول موعد شهر رمضان 2022 في السعودية بالتحديد، للاستعداد الروحي والمادي للشهر الكريم.

قبل أيام استطلعت السعودية هلال شهر شعبان، حيث أُعلنت المحكمة العليا في المملكة يوم الخميس 3 مارس مُتمماً لشهر رجب، ليكون الجُمعة 4 مارس 2022 غرةً الشهر الثامن هجريا.

وعليه سيكون تحري هلال شهر رمضان المعظم 2022 بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل أي يوم 29 شعبان 1433هـ.

ووفقا لخبراء الفلك، من المتوقع أن تكون غرة شهر رمضان 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022 في السعودية، ويبدأ الصوم لمدة 30 يوماً وينتهي عند غروب الشمس يوم الأحد 1 مايو 2022.





بينما كشف الدكتور خالد الزعاق، رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية في المملكة، مجموعة من المعلومات عن موعد أول أيام شهر رمضان 2022 في السعودية.

وغرد الزعاق، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن يوم السبت 2 أبريل سيكون غرة الشهر المعظم وموعد شهر رمضان في السعودية 2022.

وكتب: "السبت 2 أبريل سيكون غرة رمضان وعدته 30 يوما، ليكون يوم الإثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر".

وقال رئيس مرصد الزعاق إن الشهر العظيم يقع بين أقصر وأطول شهور السنة الهجرية، وفقا لشعور الناس وليس للحسابات الفلكية.

وأوضح أن "رمضان يقع بين أقصر وأطول شهور السنة إحساسا، أي بين شعبان الذي يسمونه بالقصير نظرا لشوق الناس لرمضان، وشوال الطويل لأننا نفارق رمضان الغالي على قلوب المسلمين".



