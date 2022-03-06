اسعار الذهب في الجزائر اليوم الاثنين 7 مارس 2022

تشهد محركات البحث المختلفة عمليات بحث واسعة عن أسعار العملات و الذهب في مختلف لدول، لذلك يحرص فريق فلسطين اليوم على رصد أسعار الذهب و العملات بشكل يومي، و في هذه المقالة يرصد لكم أسعار الذهب في الجزائر اليوم الاثنين 7 مارس 2022.

و استقرت أسعار الذهب اليوم في الجزائر، الاثنين 7 مارس/آذار 2022، تزامنا مع استمرار غلق أسواق المال العالمية أبوابها، بسبب العطلة الأسبوعية.

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، خلال التعاملات اليوم في السوق المحلية، نحو 9.055 ألف دينار (63.47 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، في تعاملات اليوم في الجزائر، نحو 7.923 ألف دينار (55.54 دولار).

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر، خلال تعاملات الأسواق المحلية اليوم، نحو 6.792 ألف دينار (47.60 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في الجزائر، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 5.282 ألف دينار (37.02 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الجزائر

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الجزائر، خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية، نحو 281.617 ألف دينار (1974 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في الجزائر بتعاملات اليوم، نحو 63.388 ألف دينار (444.30 دولار).