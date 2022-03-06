أسعار الدولار في سوريا اليوم الإثنين 7 مارس 2022

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سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 7 مارس 2022

تراجع سعر صرف الدولار في سوريا، صباح اليوم الإثنين 7 مارس/آذار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في سوريا

انخفض سعر الدولار في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 33770 ليرة للشراء، و3820 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 7 مارس 2022

سعر اليورو الأوروبي

وهبط سعر اليورو في سوريا اليوم، خلال تعاملات اليوم، إلى نحو 4124 ليرة للشراء، و4183 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

ونزل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم، إلى مستوى 4977 ليرة للشراء، و5053 ليرة للبيع.

سعر الريال السعودي

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، لدى السوق الموازية "السوداء" اليوم، نحو 1003 ليرات للشراء، و1019 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) اليوم، نحو 1024 ليرة للشراء، و1040 ليرة للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وهبط سعر الدينار الكويتي في سوريا اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 12421 ليرة للشراء، و12611 ليرة للبيع.